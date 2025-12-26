代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

Open Trade - MetaTrader 5脚本

Manuel Gonzales | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
105
等级:
(11)
已发布:
OpenTrade.mq5 (4.61 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该函数执行启动交易的主要逻辑。

  • 根据符号信息和用户提供的参数计算开盘价、止盈位和止损位。
  • 准备交易请求（MqlTradeRequest），其中包含符号、交易量、订单类型、偏差、注释、神奇数字等基本信息。
  • 调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。

SetTypeFillingBySymbol 函数：

  • 该函数根据符号的成交策略确定订单成交类型（成交或取消、立即成交或取消或返回）。

GetMinTradeLevel 函数：

  • 通过考虑冻结水平和符号止损水平计算最低交易水平。调整最低水平以确保其在特定限制范围内，并返回结果"。

    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/47862

    MA 价格显示 MA 价格显示

    该指标是应论坛要求编写的。

    输入结构 输入结构

    输入参数的结构

    Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

    这是一个脚本，用于打印历史上某个特定时间的所有未结交易及其 PnL。

    SymbolSyncEA SymbolSyncEA

    将所有图表符号同步到 EA 所连接图表的符号上