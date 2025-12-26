请观看如何免费下载自动交易
该函数执行启动交易的主要逻辑。
- 根据符号信息和用户提供的参数计算开盘价、止盈位和止损位。
- 准备交易请求（MqlTradeRequest），其中包含符号、交易量、订单类型、偏差、注释、神奇数字等基本信息。
- 调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。
SetTypeFillingBySymbol 函数：
- 该函数根据符号的成交策略确定订单成交类型（成交或取消、立即成交或取消或返回）。
GetMinTradeLevel 函数：
- 通过考虑冻结水平和符号止损水平计算最低交易水平。调整最低水平以确保其在特定限制范围内，并返回结果"。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47862
