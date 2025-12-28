El indicador personalizado MT5, llamado "wd.Multi_ClockPrice lite!", es la versión lite de "wd.Multi_ClockPrice".

"wd.Multi_ClockPrice lite!" está diseñado para proporcionar una representación visual de la hora del servidor del terminal MT5 y el precio de oferta en el gráfico. Contiene características básicas para mostrar la información del reloj y el precio.

La visualización del reloj utilizando la función de eventos OnTimer() , actualiza la hora del servidor cada segundo. Se sincroniza con el reloj del PC, permitiendo actualizaciones sin interrupciones. Incluso cuando la MT5 esta desconectada/offline, la hora del servidor continua corriendo sin depender de los precios tick.





Así es como funciona el indicador

Coloca las etiquetas 'server clock & bid price' en la Sub-Ventana especificada:

El parámetro de entrada Sub-Ventana especifica el número de sub-ventana donde las etiquetas necesitan ser colocadas.

Esta información sobre el reloj y el precio puede colocarse en el gráfico principal o en la subventana. El usuario también puede ajustar las distancias de las etiquetas (Posición Y).

Para colocar las etiquetas en el gráfico principal, basta con introducir "0" en las propiedades de "Colocación en subventana".

Para colocarlas en una subventana inferior, introduzca '1 o 2 o 3, etc'. El usuario necesita adjuntar el indicador "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.

Visualización de la hora del servidor:

La función OnTimer() actualiza la hora del servidor sumando o restando el incremento especificado (si es necesario).

Usualmente, los segundos pueden no coincidir entre la terminal MT5 y la pantalla de la hora del servidor, por lo que para sincronizarlos, el usuario necesita ajustar los segundos.

Por ejemplo, si la hora del servidor MT5 es 05:28:06 y la hora "wd.Multi_ClockPrice lite!" mostrada es 05:28:03, (Necesita 3 segundos de ajuste).

Para hacer que la hora del servidor mostrada se incremente/ajuste, en las propiedades del indicador 'Segundos incrementados', el usuario necesita introducir el valor 3.





Visualización del precio:

El precio se actualiza en tiempo real, mostrando el precio de oferta actual.

En general, el indicador "wd.Multi_ClockPrice lite!" satisface eficazmente la necesidad básica de información sobre el reloj y el precio.

Actualiza sistemáticamente el reloj del servidor cada segundo, evitando los saltos temporales, y también actualiza los precios de oferta en tiempo real.

Su ventaja más significativa radica en su utilidad para los usuarios que ocultan todos los paneles de control de MT5 (Barras de herramientas, Market Watch, Navegador, etc) para maximizar la pantalla de su monitor para gráficos múltiples completos. También tiene una ventaja para los usuarios de MT5 cuyos brokers no actualizan la hora del servidor/terminal con demasiada frecuencia.

Utilizar la función OnTimer() con múltiples EAs y muchos indicadores ejecutándose al mismo tiempo puede afectar al rendimiento general, especialmente si otros EAs o indicadores también utilizan la misma función de ID de temporizador .