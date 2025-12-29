



Una divertida implementación del Tillson T3. La característica distintiva de esta implementación es que calcula 6 EMAs bajo el capó, pero no utiliza ningún búfer indicador auxiliar para ellos, lo que mejora notablemente el rendimiento.

Repositorio AlgoForge (el código fuente está dividido en varios archivos, lo que facilita su lectura): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/