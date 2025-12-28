Ставь лайки и следи за новостями
Пользовательский индикатор MT5, названный "wd.Multi_ClockPrice lite!", представляет собой лайт-версию "wd.Multi_ClockPrice".
"wd.Multi_ClockPrice lite!" предназначен для визуального отображения на графике времени сервера терминала МТ5 и цены предложения. Он содержит базовые функции для отображения информации о часах и цене.
Отображение часов с помощью функции события OnTimer() обновляет серверное время каждую секунду. Оно синхронизируется с часами ПК, обеспечивая бесперебойное обновление. Даже когда MT5 отключен от сети, серверное время продолжает работать без зависимости от тиковых цен.
Вот как работает индикатор:
Поместите метки 'server clock & bid price' в указанное под-окно:
Входной параметр Sub-Window указывает номер подокна, в котором необходимо разместить метки.
Информация о часах и ценах может быть размещена на основном графике или в подокне. Пользователь также может настроить расстояние между метками (Y-Position).
Чтобы разместить метки на основном графике, просто введите '0' в свойствах 'Sub-Window placement'.
Чтобы поместить их в под-окно ниже, введите "1 или 2 или 3 и т.д.". Пользователю необходимо прикрепить индикатор "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 прилагается}.
Отображение времени сервера:
Функция OnTimer() обновляет время сервера, добавляя или вычитая указанный инкремент (при необходимости).
Обычно секунды могут не совпадать в терминале MT5 и на дисплее сервера, поэтому для их синхронизации пользователю необходимо скорректировать секунды.
Например, если время сервера МТ5 составляет 05:28:06, а отображаемое время "wd.Multi_ClockPrice lite!" составляет 05:28:03, (требуется корректировка на 3 секунды).
Для того чтобы отображаемое серверное время увеличивалось/корректировалось, в свойствах индикатора 'Seconds incremented' необходимо ввести значение 3.
Отображение цены:
Цена обновляется в режиме реального времени, показывая текущую цену предложения.
В целом, индикатор "wd.Multi_ClockPrice lite!" эффективно удовлетворяет основные потребности в часах и информации о ценах.
Он стабильно обновляет часы сервера каждую секунду, избегая скачков времени, а также обновляет цены предложений в режиме реального времени.
Его наиболее значительное преимущество заключается в том, что он полезен для пользователей, которые скрывают все панели управления MT5 (панели инструментов, Market Watch, Navigator и т.д.), чтобы максимально увеличить экран монитора для полноценных мультичартов. Кроме того, он имеет преимущество для пользователей MT5, чьи брокеры не слишком часто обновляют время сервера/терминала.
Использование функции OnTimer() с несколькими советниками и множеством индикаторов, работающих одновременно, может повлиять на общую производительность, особенно если другие советники или индикаторы также используют ту же функцию ID таймеров .
