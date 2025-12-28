CodeBaseРазделы
Индикаторы

wd.Multi_ClockPrice lite! - индикатор для MetaTrader 5

Widy Prasetyo
Пользовательский индикатор MT5, названный "wd.Multi_ClockPrice lite!", представляет собой лайт-версию "wd.Multi_ClockPrice".

"wd.Multi_ClockPrice lite!" предназначен для визуального отображения на графике времени сервера терминала МТ5 и цены предложения. Он содержит базовые функции для отображения информации о часах и цене.

Отображение часов с помощью функции события OnTimer() обновляет серверное время каждую секунду. Оно синхронизируется с часами ПК, обеспечивая бесперебойное обновление. Даже когда MT5 отключен от сети, серверное время продолжает работать без зависимости от тиковых цен.


Вот как работает индикатор:

Поместите метки 'server clock & bid price' в указанное под-окно:

Входной параметр Sub-Window указывает номер подокна, в котором необходимо разместить метки.

Информация о часах и ценах может быть размещена на основном графике или в подокне. Пользователь также может настроить расстояние между метками (Y-Position).

Чтобы разместить метки на основном графике, просто введите '0' в свойствах 'Sub-Window placement'.

Чтобы поместить их в под-окно ниже, введите "1 или 2 или 3 и т.д.". Пользователю необходимо прикрепить индикатор "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 прилагается}.

Отображение времени сервера:

Функция OnTimer() обновляет время сервера, добавляя или вычитая указанный инкремент (при необходимости).

Обычно секунды могут не совпадать в терминале MT5 и на дисплее сервера, поэтому для их синхронизации пользователю необходимо скорректировать секунды.

Например, если время сервера МТ5 составляет 05:28:06, а отображаемое время "wd.Multi_ClockPrice lite!" составляет 05:28:03, (требуется корректировка на 3 секунды).

Для того чтобы отображаемое серверное время увеличивалось/корректировалось, в свойствах индикатора 'Seconds incremented' необходимо ввести значение 3.


Отображение цены:

Цена обновляется в режиме реального времени, показывая текущую цену предложения.

В целом, индикатор "wd.Multi_ClockPrice lite!" эффективно удовлетворяет основные потребности в часах и информации о ценах.

Он стабильно обновляет часы сервера каждую секунду, избегая скачков времени, а также обновляет цены предложений в режиме реального времени.

Его наиболее значительное преимущество заключается в том, что он полезен для пользователей, которые скрывают все панели управления MT5 (панели инструментов, Market Watch, Navigator и т.д.), чтобы максимально увеличить экран монитора для полноценных мультичартов. Кроме того, он имеет преимущество для пользователей MT5, чьи брокеры не слишком часто обновляют время сервера/терминала.

Использование функции OnTimer() с несколькими советниками и множеством индикаторов, работающих одновременно, может повлиять на общую производительность, особенно если другие советники или индикаторы также используют ту же функцию ID таймеров .


Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47847

