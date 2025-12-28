O indicador personalizado do MT5, denominado "wd.Multi_ClockPrice lite!", é a versão lite do "wd.Multi_ClockPrice".

O "wd.Multi_ClockPrice lite!" foi projetado para fornecer uma representação visual da hora do servidor do terminal MT5 e do preço de oferta no gráfico. Ele contém recursos básicos para a exibição de informações sobre o relógio e o preço.

A exibição do relógio, usando a função de evento OnTimer() , atualiza a hora do servidor a cada segundo. Ele é sincronizado com o relógio do PC, permitindo atualizações contínuas. Mesmo quando o MT5 está desconectado/offline, o horário do servidor continua a ser executado sem depender dos preços dos ticks.





Veja como o indicador funciona:

Coloque os rótulos "server clock & bid price" na subjanela especificada:

O parâmetro de entrada Sub-Window especifica o número da subjanela onde os rótulos precisam ser colocados.

Essas informações de relógio e preço podem ser colocadas no gráfico principal ou na subjanela. O usuário também pode ajustar as distâncias dos rótulos (posição Y).

Para colocar os rótulos no gráfico principal, basta inserir "0" nas propriedades "Sub-Window placement".

Para colocá-los em uma subjanela abaixo, insira "1 ou 2 ou 3, etc.". O usuário precisa anexar o indicador "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.

Exibição da hora do servidor:

A função OnTimer() atualiza a hora do servidor adicionando ou subtraindo o incremento especificado (se necessário).

Normalmente, os segundos podem não coincidir entre o terminal MT5 e a exibição da hora do servidor, portanto, para sincronizá-los, o usuário precisa ajustar os segundos.

Por exemplo, se o horário do servidor do MT5 for 05:28:06 e o "wd.Multi_ClockPrice lite!" exibido for 05:28:03, (é necessário um ajuste de 3 segundos).

Para tornar a hora do servidor exibida incrementada/ajustada, nas propriedades do indicador "Seconds incremented" (Segundos incrementados), o usuário precisa inserir o valor 3.





Exibição de preço:

O preço é atualizado em tempo real, mostrando o preço atual da oferta.

Em geral, o indicador "wd.Multi_ClockPrice lite!" atende com eficiência à necessidade básica de informações sobre relógio e preço.

Ele atualiza consistentemente o relógio do servidor a cada segundo, evitando a interrupção do salto de tempo, e também atualiza os preços de lance em tempo real.

Sua vantagem mais significativa está na utilidade para os usuários que ocultam todos os painéis de controle do MT5 (barras de ferramentas, Market Watch, Navigator etc.) para maximizar a tela do monitor para gráficos múltiplos completos. Ele também é vantajoso para os usuários do MT5 cujas corretoras não atualizam o horário do servidor/terminal com muita frequência.

O uso da função OnTimer() com vários EAs e muitos indicadores em execução ao mesmo tempo pode afetar o desempenho geral, especialmente se outros EAs ou indicadores também usarem a mesma função de ID de temporizadores .