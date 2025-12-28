MT5 사용자 지정 인디케이터인 "wd.Multi_ClockPrice lite!"는 "wd.Multi_ClockPrice"의 라이트 버전입니다.

"wd.Multi_ClockPrice lite!"는 차트에 MT5 터미널 서버 시간과 입찰 가격을 시각적으로 표시하도록 설계되었습니다. 여기에는 시계 및 가격 정보를 표시하는 기본 기능이 포함되어 있습니다.

OnTimer() 이벤트 함수를 사용한 시계 디스플레이는 매초마다 서버 시간을 업데이트합니다. PC 시계와 동기화되어 원활한 업데이트가 가능합니다. MT5가 연결이 끊기거나 오프라인 상태에서도 서버 시간은 틱 가격에 의존하지 않고 계속 실행됩니다.





인디케이터 작동 방식은 다음과 같습니다:

지정된 하위 창에 '서버 시계 및 입찰 가격' 레이블을 배치합니다:

하위 창 입력 매개변수는 레이블을 배치할 하위 창 번호를 지정합니다.

이러한 시계 및 가격 정보는 메인 차트 또는 하위 창에 배치할 수 있습니다. 사용자는 레이블 거리(Y 위치)를 조정할 수도 있습니다.

메인 차트에 레이블을 배치하려면 '하위 창 배치' 속성에 '0'을 입력하면 됩니다.

아래 하위 창에 배치하려면 '1 또는 2 또는 3 등'을 입력합니다. 사용자는 "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 첨부} 표시기를 첨부해야 합니다.

서버 시간 표시:

OnTimer() 함수는 지정된 증분(필요한 경우)을 더하거나 빼서 서버 시간을 업데이트합니다.

일반적으로 MT5 단말기와 서버 시간 표시 사이의 초가 일치하지 않을 수 있으므로 동기화하려면 사용자가 초를 조정해야 합니다.

예를 들어 MT5 서버 시간이 05:28:06이고 표시되는 "wd.Multi_ClockPrice lite!"가 05:28:03인 경우 (3초 조정 필요).

표시되는 서버 시간을 증분/조정하려면 '초 증분' 표시기 속성에서 3 값을 입력해야 합니다.





가격 표시:

가격이 실시간으로 업데이트되어 현재 입찰가를 표시합니다.

전반적으로 "wd.Multi_ClockPrice lite!" 표시기는 시계 및 가격 정보에 대한 기본 요구 사항을 효율적으로 충족합니다.

서버 시계를 매초마다 지속적으로 업데이트하여 시간 점프를 멈추지 않으며 입찰 가격도 실시간으로 업데이트합니다.

가장 큰 장점은 모든 MT5 제어판(툴바, 마켓워치, 내비게이터 등)을 숨기고 모니터 화면을 최대화하여 전체 멀티 차트를 볼 수 있다는 점입니다. 또한 브로커가 서버/터미널 시간을 자주 업데이트하지 않는 MT5 사용자에게도 유리합니다.

여러 EA와 여러 인디케이터가 동시에 실행되는 경우, 특히 다른 EA 또는 인디케이터가 동일한 타이머 ID 기능을 사용하는 경우 OnTimer() 함수를 사용하면 전체 성능에 영향을 줄 수 있습니다 .