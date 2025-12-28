MT5 自定义指标名为 "wd.Multi_ClockPrice lite!"，是 "wd.Multi_ClockPrice "的精简版。

"wd.Multi_ClockPrice lite!" 设计用于在图表上直观显示 MT5 终端服务器时间和买入价。它包含显示时钟和价格信息的基本功能。

时钟显示使用OnTimer() 事件函数，每秒更新服务器时间。它与 PC 时钟同步，实现无缝更新。即使 MT5 中断/离线，服务器时间也会继续运行，而不会影响价格。





以下是该指标的工作原理：

在指定的子窗口中放置 "服务器时钟和买入价 "标签：

子窗口输入参数指定了需要放置标签的子窗口编号。

这些时钟和价格信息可放置在主图表或子窗口中。用户还可以调整标签距离（Y-位置）。

要在主图表中放置标签，只需在 "子窗口位置 "属性中输入 "0 "即可。

要将标签放置在下面的子窗口中，则输入 "1 或 2 或 3 等"。用户需要附加指标 "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}。

服务器时间显示：

OnTimer() 函数 通过增加或减少指定的增量（如需要）来更新服务器时间。

通常情况下，MT5 终端和服务器时间显示的秒数可能不一致，因此用户需要调整秒数以实现同步。

例如，如果 MT5 服务器时间为 05:28:06，而 "wd.Multi_ClockPrice lite!"显示的时间为 05:28:03，（需要调整 3 秒）。

要使显示的服务器时间递增/调整，用户需要在 "秒数递增 "指标属性中输入值 3。





价格显示：

价格实时更新，显示当前出价。

总的来说，"wd.Multi_ClockPrice lite!"指标有效地满足了对时钟和价格信息的基本需求。

它每秒持续更新服务器时钟，避免了停顿跳时，还能实时更新出价。

它的最大优势在于，对于隐藏所有 MT5 控制面板（工具栏、市场观察、导航器等）的用户来说，它可以最大限度地利用显示器屏幕来显示完整的多图表。对于经纪商不经常更新服务器/终端时间的 MT5 用户来说，它也具有优势。

在多个 EA 和多个指标同时运行的情况下 使用 OnTimer() 函数可能会影响整体性能，尤其是在其他 EA 或指标也使用相同计时器 ID 函数的情况 下。