L'indicatore personalizzato per MT5, denominato "wd.Multi_ClockPrice lite!", è la versione lite di "wd.Multi_ClockPrice".

"wd.Multi_ClockPrice lite!" è progettato per fornire una rappresentazione visiva dell'ora del server del terminale MT5 e del prezzo bid sul grafico. Contiene funzioni di base per la visualizzazione di informazioni sull'orologio e sul prezzo.

La visualizzazione dell'orologio utilizza la funzione evento OnTimer() , che aggiorna l'ora del server ogni secondo. Si sincronizza con l'orologio del PC, consentendo aggiornamenti continui. Anche quando la MT5 è scollegata/offline, l'ora del server continua a funzionare senza dipendere dai prezzi dei tick.





Ecco come funziona l'indicatore:

Posizionare le etichette 'orologio del server e prezzo bid' nella sottofinestra specificata:

Il parametro di input Sottofinestra specifica il numero della sottofinestra in cui devono essere collocate le etichette.

Queste informazioni sull'orologio e sul prezzo possono essere collocate nel grafico principale o nella sottofinestra. L'utente può anche regolare la distanza delle etichette (posizione Y).

Per posizionare le etichette nel grafico principale, è sufficiente inserire '0' nelle proprietà di 'posizionamento in sottofinestra'.

Per posizionarle in una sottofinestra sottostante, inserire '1 o 2 o 3, ecc'. L'utente deve allegare l'indicatore "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 allegato}.

Visualizzazione dell'ora del server:

La funzione OnTimer() aggiorna l'ora del server aggiungendo o sottraendo l'incremento specificato (se necessario).

Di solito, i secondi potrebbero non corrispondere tra il terminale MT5 e la visualizzazione dell'ora del server, quindi per sincronizzarli l'utente deve regolare i secondi.

Ad esempio, se l'ora del server MT5 è 05:28:06 e l'ora visualizzata da "wd.Multi_ClockPrice lite!" è 05:28:03, (è necessario un adeguamento di 3 secondi).

Per far sì che l'ora del server visualizzata venga incrementata/adeguata, nelle proprietà dell'indicatore 'Secondi incrementati' l'utente deve inserire il valore 3.





Visualizzazione del prezzo:

Il prezzo viene aggiornato in tempo reale, mostrando il prezzo di offerta corrente.

Nel complesso, l'indicatore "wd.Multi_ClockPrice lite!" soddisfa efficacemente le esigenze di base di informazioni sull'orologio e sul prezzo.

Aggiorna costantemente l'orologio del server ogni secondo, evitando di interrompere i salti temporali, e aggiorna anche i prezzi d'offerta in tempo reale.

Il suo vantaggio più significativo risiede nella sua utilità per gli utenti che nascondono tutti i pannelli di controllo della MT5 (barre degli strumenti, Market Watch, Navigatore, ecc.) per massimizzare lo schermo del monitor per i grafici multipli completi. È anche un vantaggio per gli utenti della MT5 i cui broker non aggiornano troppo spesso l'orario del server/terminale.

L'utilizzo della funzione OnTimer() con più EA e molti indicatori in esecuzione contemporaneamente potrebbe avere un impatto sulle prestazioni complessive, soprattutto se anche altri EA o indicatori utilizzano la stessa funzione ID timer .