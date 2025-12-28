Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
wd.Multi_ClockPrice lite! - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore personalizzato per MT5, denominato "wd.Multi_ClockPrice lite!", è la versione lite di "wd.Multi_ClockPrice".
"wd.Multi_ClockPrice lite!" è progettato per fornire una rappresentazione visiva dell'ora del server del terminale MT5 e del prezzo bid sul grafico. Contiene funzioni di base per la visualizzazione di informazioni sull'orologio e sul prezzo.
La visualizzazione dell'orologio utilizza la funzione evento OnTimer() , che aggiorna l'ora del server ogni secondo. Si sincronizza con l'orologio del PC, consentendo aggiornamenti continui. Anche quando la MT5 è scollegata/offline, l'ora del server continua a funzionare senza dipendere dai prezzi dei tick.
Ecco come funziona l'indicatore:
Posizionare le etichette 'orologio del server e prezzo bid' nella sottofinestra specificata:
Il parametro di input Sottofinestra specifica il numero della sottofinestra in cui devono essere collocate le etichette.
Queste informazioni sull'orologio e sul prezzo possono essere collocate nel grafico principale o nella sottofinestra. L'utente può anche regolare la distanza delle etichette (posizione Y).
Per posizionare le etichette nel grafico principale, è sufficiente inserire '0' nelle proprietà di 'posizionamento in sottofinestra'.
Per posizionarle in una sottofinestra sottostante, inserire '1 o 2 o 3, ecc'. L'utente deve allegare l'indicatore "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 allegato}.
Visualizzazione dell'ora del server:
La funzione OnTimer() aggiorna l'ora del server aggiungendo o sottraendo l'incremento specificato (se necessario).
Di solito, i secondi potrebbero non corrispondere tra il terminale MT5 e la visualizzazione dell'ora del server, quindi per sincronizzarli l'utente deve regolare i secondi.
Ad esempio, se l'ora del server MT5 è 05:28:06 e l'ora visualizzata da "wd.Multi_ClockPrice lite!" è 05:28:03, (è necessario un adeguamento di 3 secondi).
Per far sì che l'ora del server visualizzata venga incrementata/adeguata, nelle proprietà dell'indicatore 'Secondi incrementati' l'utente deve inserire il valore 3.
Visualizzazione del prezzo:
Il prezzo viene aggiornato in tempo reale, mostrando il prezzo di offerta corrente.
Nel complesso, l'indicatore "wd.Multi_ClockPrice lite!" soddisfa efficacemente le esigenze di base di informazioni sull'orologio e sul prezzo.
Aggiorna costantemente l'orologio del server ogni secondo, evitando di interrompere i salti temporali, e aggiorna anche i prezzi d'offerta in tempo reale.
Il suo vantaggio più significativo risiede nella sua utilità per gli utenti che nascondono tutti i pannelli di controllo della MT5 (barre degli strumenti, Market Watch, Navigatore, ecc.) per massimizzare lo schermo del monitor per i grafici multipli completi. È anche un vantaggio per gli utenti della MT5 i cui broker non aggiornano troppo spesso l'orario del server/terminale.
L'utilizzo della funzione OnTimer() con più EA e molti indicatori in esecuzione contemporaneamente potrebbe avere un impatto sulle prestazioni complessive, soprattutto se anche altri EA o indicatori utilizzano la stessa funzione ID timer .
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47847
Sincronizza tutti i simboli del grafico con il simbolo del grafico a cui l'EA è collegato.EA_CCIT3
L'Expert Advisor si basa su CCIT3_Simple e CCIT3_noReCalc. Il trading si basa sull'attraversamento del prezzo zero dell'indicatore.
Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.Allarme RVI-Crossover
Un semplice indicatore semaforico con avvisi e la possibilità di inviare segnali a una casella di posta elettronica e a uno smartphone.