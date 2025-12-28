"wd.Multi_ClockPrice lite!" Adlı MT5 özel göstergesi, "wd.Multi_ClockPrice" ın lite sürümüdür.

"wd.Multi_ClockPrice lite!", MT5 terminal sunucusu zamanının ve grafikteki teklif fiyatının görsel bir temsilini sağlamak için tasarlanmıştır. Saat ve fiyat bilgilerini görüntülemek için temel özellikler içerir.

OnTimer() olay işlevini kullanan saat ekranı, sunucu saatini her saniye günceller. PC saati ile senkronize edilerek kesintisiz güncellemelere olanak tanır. MT5 bağlantısı kesildiğinde/çevrimdışı olduğunda bile, sunucu saati kene fiyatlarına bağlı olmadan çalışmaya devam eder.





Gösterge şu şekilde çalışır:

Belirtilen Alt Pencereye 'sunucu saati ve teklif fiyatı' etiketlerini yerleştirin:

Alt Pencere giriş parametresi, etiketlerin yerleştirilmesi gereken alt pencere numarasını belirtir.

Bu saat ve fiyat bilgileri ana grafiğe veya alt pencereye yerleştirilebilir. Kullanıcı ayrıca etiket mesafelerini de ayarlayabilir (Y-Konumu).

Etiketleri ana grafiğe yerleştirmek için, 'Alt Pencere yerleşimi' özelliklerine '0' girmeniz yeterlidir.

Bunları aşağıdaki bir Alt Pencereye yerleştirmek için, '1 veya 2 veya 3, vb' girin. Kullanıcının "wd.Multi_SubWindow" göstergesini eklemesi gerekir {wd.Multi_SubWindow.mq5 ekli}.

Sunucu Zaman Gösterimi:

OnTimer() işlevi , belirtilen artışı (gerekirse) ekleyerek veya çıkararak sunucu saatini günceller.

Genellikle, saniyeler MT5 terminali ve sunucu zaman göstergesi arasında eşleşmeyebilir, bu nedenle bunları senkronize etmek için kullanıcının saniyeleri ayarlaması gerekir.

Örneğin, MT5 sunucu saati 05:28:06 ise ve görüntülenen "wd.Multi_ClockPrice lite!" 05:28:03 ise, (3 saniye ayarlama gerekir).

Görüntülenen sunucu zamanını artırılmış/ayarlanmış yapmak için, 'Saniye artırılmış' gösterge özelliklerinde, kullanıcının 3 değerini girmesi gerekir.





Fiyat Gösterimi:

Fiyat gerçek zamanlı olarak güncellenir ve mevcut teklif fiyatını gösterir.

Genel olarak, "wd.Multi_ClockPrice lite!" göstergesi temel saat ve fiyat bilgisi ihtiyacını verimli bir şekilde karşılar.

Sunucu saatini her saniye sürekli olarak günceller, zaman atlamasını durdurmaktan kaçınır ve ayrıca teklif fiyatlarını gerçek zamanlı olarak günceller.

En önemli avantajı, tam çoklu grafikler için monitör ekranlarını en üst düzeye çıkarmak için tüm MT5 kontrol panellerini (Araç Çubukları, Market Watch, Navigator, vb.) Gizleyen kullanıcılar için faydasında yatmaktadır. Ayrıca, brokerleri sunucu / terminal zamanını çok sık güncellemeyen MT5 kullanıcıları için de bir avantaja sahiptir.

OnTimer() işlevinin birden fazla EA ve aynı anda çalışan birçok gösterge ile kullanılması, özellikle diğer EA'lar veya göstergeler de aynı zamanlayıcı kimliği işlevini kullanıyorsa, genel performansı etkileyebilir .