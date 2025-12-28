Der MT5-Indikator mit dem Namen "wd.Multi_ClockPrice lite!" ist die Lite-Version von "wd.Multi_ClockPrice".

"wd.Multi_ClockPrice lite!" wurde entwickelt, um eine visuelle Darstellung der MT5-Terminalserverzeit und des Geldkurses auf dem Chart zu liefern. Es enthält grundlegende Funktionen für die Anzeige von Uhr- und Preisinformationen.

Die Uhranzeige verwendet die Ereignisfunktion OnTimer() und aktualisiert die Serverzeit jede Sekunde. Sie wird mit der PC-Uhr synchronisiert, was eine nahtlose Aktualisierung ermöglicht. Selbst wenn der MT5 nicht angeschlossen/offline ist, läuft die Serverzeit weiter, ohne von den Tickpreisen abzuhängen.





So funktioniert der Indikator:

Platzieren Sie die Etiketten "Server-Uhr & Geldkurs" im angegebenen Sub-Window:

Der Eingabeparameter Sub-Window gibt die Nummer des Unterfensters an, in dem die Beschriftungen platziert werden sollen.

Diese Uhr- und Preisinformationen können im Hauptchart oder im Unterfenster platziert werden. Der Benutzer kann auch den Abstand der Beschriftungen (Y-Position) einstellen.

Um die Beschriftungen im Hauptchart zu platzieren, geben Sie einfach '0' in den Eigenschaften der 'Sub-Window placement' ein.

Um sie in einem darunter liegenden Unterfenster zu platzieren, geben Sie '1 oder 2 oder 3, etc' ein. Der Benutzer muss den Indikator "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 anhängen}.

Server Zeit Anzeige:

Die Funktion OnTimer() aktualisiert die Serverzeit durch Addieren oder Subtrahieren der angegebenen Schrittweite (falls erforderlich).

Normalerweise stimmen die Sekunden zwischen dem MT5-Terminal und der Zeitanzeige des Servers nicht überein; um sie zu synchronisieren, muss der Benutzer die Sekunden anpassen.

Beispiel: Die MT5-Serverzeit ist 05:28:06 und die angezeigte "wd.Multi_ClockPrice lite!" ist 05:28:03 (3 Sekunden Anpassung erforderlich).

Um die angezeigte Serverzeit zu erhöhen/anzupassen, muss der Benutzer in den Eigenschaften des Indikators "Sekunden erhöht" den Wert 3 eingeben.





Preisanzeige:

Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und zeigt den aktuellen Angebotspreis an.

Insgesamt deckt der Indikator "wd.Multi_ClockPrice lite!" den Grundbedarf an Uhr- und Preisinformationen effizient ab.

Er aktualisiert die Uhr des Servers konsequent im Sekundentakt, so dass keine Zeitsprünge auftreten, und aktualisiert auch die Geldkurse in Echtzeit.

Sein wichtigster Vorteil liegt in seiner Nützlichkeit für Benutzer, die alle MT5-Kontrollfelder (Symbolleisten, Market Watch, Navigator usw.) ausblenden, um ihren Bildschirm für vollständige Multi-Charts zu maximieren. Es hat auch einen Vorteil für MT5-Benutzer, deren Broker die Server-/Terminalzeit nicht allzu oft aktualisieren.

Die Verwendung der Funktion OnTimer() mit mehreren EAs und vielen Indikatoren, die gleichzeitig laufen, kann sich auf die Gesamtleistung auswirken, insbesondere wenn andere EAs oder Indikatoren ebenfalls die gleiche Timer-ID-Funktion verwenden .