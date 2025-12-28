L'indicateur personnalisé MT5, nommé "wd.Multi_ClockPrice lite !", est la version allégée de "wd.Multi_ClockPrice".

L'indicateur "wd.Multi_ClockPrice lite !" est conçu pour fournir une représentation visuelle de l'heure du serveur du terminal MT5 et du cours acheteur sur le graphique. Il contient des fonctions de base pour l'affichage de l'horloge et des informations sur les prix.

L'affichage de l'horloge utilise la fonction événementielle OnTimer() , qui met à jour l'heure du serveur toutes les secondes. Il se synchronise avec l'horloge du PC, ce qui permet des mises à jour transparentes. Même lorsque le MT5 est déconnecté/hors ligne, l'heure du serveur continue de fonctionner sans dépendre des prix du tick.





Voici comment fonctionne l'indicateur :

Placez les étiquettes 'server clock & bid price' dans la sous-fenêtre spécifiée :

Le paramètre d'entrée Sub-Window spécifie le numéro de la sous-fenêtre dans laquelle les étiquettes doivent être placées.

Ces informations sur l'horloge et le cours peuvent être placées dans le graphique principal ou dans la sous-fenêtre. L'utilisateur peut également ajuster la distance des étiquettes (position Y).

Pour placer les étiquettes dans le graphique principal, il suffit de saisir "0" dans les propriétés "Sub-Window placement".

Pour les placer dans une sous-fenêtre, saisissez '1 ou 2 ou 3, etc'. L'utilisateur doit attacher l'indicateur "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}.

Affichage de l'heure du serveur :

La fonction OnTimer() met à jour l'heure du serveur en ajoutant ou en soustrayant l'incrément spécifié (si nécessaire).

En général, les secondes peuvent ne pas correspondre entre le terminal MT5 et l'affichage de l'heure du serveur, de sorte que pour les synchroniser, l'utilisateur doit ajuster les secondes.

Par exemple, si l'heure du serveur MT5 est 05:28:06 et que l'heure affichée "wd.Multi_ClockPrice lite !" est 05:28:03, (3 secondes d'ajustement sont nécessaires).

Pour que l'heure du serveur affichée soit incrémentée/ajustée, l'utilisateur doit saisir la valeur 3 dans les propriétés de l'indicateur "Seconds incrémentés".





Affichage du prix :

Le prix est mis à jour en temps réel et affiche le prix actuel de l'offre.

Dans l'ensemble, l'indicateur "wd.Multi_ClockPrice lite !" répond efficacement aux besoins fondamentaux en matière d'informations sur l'horloge et les prix.

Il met à jour l'horloge du serveur toutes les secondes, évitant ainsi les sauts de temps, et met également à jour les prix d'offre en temps réel.

Son principal avantage réside dans son utilité pour les utilisateurs qui cachent tous les panneaux de contrôle de MT5 (barres d'outils, Market Watch, Navigator, etc.) afin de maximiser l'écran de leur moniteur pour des graphiques multiples complets. Il présente également un avantage pour les utilisateurs de MT5 dont les courtiers ne mettent pas à jour l'heure du serveur/terminal trop souvent.

L'utilisation de la fonction OnTimer() avec plusieurs EA et plusieurs indicateurs fonctionnant en même temps peut avoir un impact sur les performances globales, surtout si d'autres EA ou indicateurs utilisent également la même fonction ID.