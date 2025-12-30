CodeBaseSecciones
al bolsillo
Cosine distance and cosine similarity - librería para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
cosineDistanceAndSimilarity.mqh (0.84 KB) ver
\MQL5\Experts\
cosineDistanceAndSimilarityTest.mq5 (0.42 KB) ver
para calcular la distancia coseno y la similitud coseno.

La distancia coseno entre 2 vectores A y B es :

Entonces 1-CosenoSimilitud

Y la similitud coseno es :

En términos sencillos :

  • el coseno del ángulo entre los 2 vectores
  • o , el producto punto de los vectores dividido por sus magnitudes multiplicadas

Aquí está la explicación más simple (aunque su cos(45) está mal) :




