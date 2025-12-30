Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Cosine distance and cosine similarity - librería para MetaTrader 5
- 59
para calcular la distancia coseno y la similitud coseno.
La distancia coseno entre 2 vectores A y B es :
Entonces 1-CosenoSimilitud
Y la similitud coseno es :
En términos sencillos :
- el coseno del ángulo entre los 2 vectores
- o , el producto punto de los vectores dividido por sus magnitudes multiplicadas
Aquí está la explicación más simple (aunque su cos(45) está mal) :
