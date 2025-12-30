코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

Cosine distance and cosine similarity - MetaTrader 5용 라이브러리

Lorentzos Roussos | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(9)
게시됨:
\MQL5\Include\
cosineDistanceAndSimilarity.mqh (0.84 KB) 조회
\MQL5\Experts\
cosineDistanceAndSimilarityTest.mq5 (0.42 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

함수를 사용하여 코사인 거리와 코사인 유사도를 계산합니다.

두 벡터 A와 B 사이의 코사인 거리는 입니다:

따라서 1-코사인 유사도

그리고 코사인 유사도는 입니다:

간단히 말해서 :

  • 두 벡터 사이의 각도의 코사인
  • 또는 , 벡터의 도트 곱을 크기로 나눈 값에 곱한 값입니다.

다음은 가장 간단한 설명입니다 (그의 cos(45)는 틀렸지만):




MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47793

차트에 있는 2개의 상품 차트에 있는 2개의 상품

표시기는 기준점을 사용하여 기본 차트 위에 두 번째 차트를 오버레이합니다.

스퍼드스토캐스틱. 스퍼드스토캐스틱.

8개의 스토캐스틱 오실레이터(%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).

Volume Profile Volume Profile

간단한 계산과 매우 빠른 실행을 사용하여 차트에 볼륨 프로필을 표시하는 지표입니다.

Momentum Color Fill Momentum Color Fill

The Momentum Technical Indicator measures the change of price of a financial instrument over a given time span.