Cosine distance and cosine similarity - MetaTrader 5용 라이브러리
함수를 사용하여 코사인 거리와 코사인 유사도를 계산합니다.
두 벡터 A와 B 사이의 코사인 거리는 입니다:
따라서 1-코사인 유사도
그리고 코사인 유사도는 입니다:
간단히 말해서 :
- 두 벡터 사이의 각도의 코사인
- 또는 , 벡터의 도트 곱을 크기로 나눈 값에 곱한 값입니다.
다음은 가장 간단한 설명입니다 (그의 cos(45)는 틀렸지만):
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47793
