Cosine distance and cosine similarity - biblioteca para MetaTrader 5
para calcular a distância de cosseno e a similaridade de cosseno.
A distância do cosseno entre 2 vetores A e B é :
Então 1-CosineSimilarity
E a similaridade do cosseno é :
Em termos simples :
- o cosseno do ângulo entre os 2 vetores
- ou , o produto escalar dos vetores dividido por suas magnitudes multiplicadas
Aqui está a explicação mais simples (embora seu cos(45) esteja errado):
