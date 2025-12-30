para calcular a distância de cosseno e a similaridade de cosseno.

A distância do cosseno entre 2 vetores A e B é :

Então 1-CosineSimilarity

E a similaridade do cosseno é :

Em termos simples :

o cosseno do ângulo entre os 2 vetores

ou , o produto escalar dos vetores dividido por suas magnitudes multiplicadas

Aqui está a explicação mais simples (embora seu cos(45) esteja errado):









