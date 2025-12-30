CodeBaseSeções
Cosine distance and cosine similarity

Lorentzos Roussos
para calcular a distância de cosseno e a similaridade de cosseno.

A distância do cosseno entre 2 vetores A e B é :

Então 1-CosineSimilarity

E a similaridade do cosseno é :

Em termos simples :

  • o cosseno do ângulo entre os 2 vetores
  • ou , o produto escalar dos vetores dividido por suas magnitudes multiplicadas

Aqui está a explicação mais simples (embora seu cos(45) esteja errado):




Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47793

