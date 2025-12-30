¿Qué es el perfil de volumen?



La herramienta de perfil de volumen, también conocida como volumen horizontal, ilustra el volumen de transacciones en cada precio dentro de un intervalo de tiempo específico utilizando un gráfico de histograma horizontal. Las barras más largas indican un mayor volumen de transacciones a ese precio, mientras que las barras más cortas representan una menor actividad de transacciones. Los cálculos de este indicador se ejecutan de forma sencilla, lo que permite una ejecución rápida y ligera.

Cómo utilizar



Para mostrar el perfil de volumen dentro de un intervalo de tiempo específico, coloque dos líneas verticales que aparecen después de ejecutar el indicador al principio y al final de ese intervalo. Ajustando estas líneas cambiará el perfil de volumen en función del intervalo seleccionado.







captura de pantalla de ejemplo

Ajustes de entrada



Intervalo de Cálculo : La suposición detrás de los cálculos de este indicador es que el volumen se distribuye uniformemente a lo largo de la longitud de la vela (desde su mínimo hasta su máximo), lo que puede conducir a resultados menos precisos, especialmente cuando se utilizan rangos de tiempo pequeños (ver Figura 1). Al cambiar esta opción en la sección de entrada, los cálculos pueden basarse en plazos inferiores (por ejemplo, 1 minuto), lo que da lugar a resultados precisos casi comparables a los que se obtienen utilizando datos de ticks para el cálculo (véase la Figura 2).

Número de barras VP : El número de barras del histograma, donde los números más pequeños muestran el rango de precios donde se han producido la mayoría de las transacciones, y los números más grandes muestran los precios exactos donde se han producido la mayoría de las transacciones. Al cambiar esta entrada, la posición del Punto de Control (POC) puede cambiar, pero no se debe a un error en los cálculos o a errores en el código, sino a que está buscando algo diferente.

: El número de barras del histograma, donde los números más pequeños muestran el donde se han producido la mayoría de las transacciones, y los números más grandes muestran los donde se han producido la mayoría de las transacciones. Al cambiar esta entrada, la posición del Punto de Control (POC) puede cambiar, pero no se debe a un error en los cálculos o a errores en el código, sino a que está buscando algo diferente. Volumen aplicado: El volumen aplicado por defecto es el volumen real. Sin embargo, seleccionando 'tick_volume' en la entrada, o en ausencia de datos de volumen real en el servidor, el indicador utilizará datos de volumen de ticks.

Longitud máxima de la barra VP en relación con el ancho del gráfico: Puede ajustar la longitud de las barras VP en relación con el ancho de su gráfico.





figura 1: cálculo basado en el marco temporal actual





figura 2: cálculo basado en el marco temporal de 1 minuto

Precaución



Cuando se utilizan marcos temporales inferiores para el cálculo, el indicador necesita los datos de precios de ese marco temporal, que pueden no haberse descargado todavía. Puede tardar un poco en descargarse, así que tenga paciencia y arrastre y suelte las líneas verticales hasta que se complete la descarga.

Espero que le ayude a realizar operaciones con éxito y me haga feliz comentando los errores y fallos del código.