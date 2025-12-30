CodeBaseРазделы
Библиотеки

Cosine distance and cosine similarity - библиотека для MetaTrader 5

Lorentzos Roussos
Просмотров:
38
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
функция для вычисления косинусного расстояния и косинусного сходства.

Косинусное расстояние между двумя векторами A и B равно :

So 1-CosineSimilarity

А косинусное сходство равно :

Проще говоря:

  • косинус угла между двумя векторами
  • или точечное произведение векторов, деленное на их величины, перемноженные

Вот самое простое объяснение (хотя его cos(45) неверен):




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47793

