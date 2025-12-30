Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Прямоугольная метка" (OBJ_RECTANGLE_LABEL) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты (в пикселях относительно выбранного угла окна графика), размеры, цвет фона, тип и стиль границы, цвет и толщина рамки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет размеры метки, визуализируя анимацию увеличения, затем поочерёдно меняет тип границы, а в завершение удаляет объект.

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Прямоугольник" (OBJ_RECTANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (по времени и цене, вычисляемым в процентах от размеров окна графика), цвет, стиль и толщина линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки прямоугольника, изменяя их положение, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.