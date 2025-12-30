Ставь лайки и следи за новостями
Cosine distance and cosine similarity - библиотека для MetaTrader 5
- 38
функция для вычисления косинусного расстояния и косинусного сходства.
Косинусное расстояние между двумя векторами A и B равно :
So 1-CosineSimilarity
А косинусное сходство равно :
Проще говоря:
- косинус угла между двумя векторами
- или точечное произведение векторов, деленное на их величины, перемноженные
Вот самое простое объяснение (хотя его cos(45) неверен):
