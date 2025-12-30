CodeBaseSections
Cosine distance and cosine similarity - bibliothèque pour MetaTrader 5

pour calculer la distance en cosinus et la similarité en cosinus.

La distance en cosinus entre 2 vecteurs A et B est de :

Donc 1-CosineSimilarité

Et la similarité en cosinus est :

En termes simples :

  • le cosinus de l'angle entre les 2 vecteurs
  • ou , le produit en points des vecteurs divisé par leurs magnitudes multipliées

Voici l'explication la plus simple (bien que son cos(45) soit erroné) :




Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47793

