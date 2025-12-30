Rejoignez notre page de fans
Cosine distance and cosine similarity - bibliothèque pour MetaTrader 5
pour calculer la distance en cosinus et la similarité en cosinus.
La distance en cosinus entre 2 vecteurs A et B est de :
Donc 1-CosineSimilarité
Et la similarité en cosinus est :
En termes simples :
- le cosinus de l'angle entre les 2 vecteurs
- ou , le produit en points des vecteurs divisé par leurs magnitudes multipliées
Voici l'explication la plus simple (bien que son cos(45) soit erroné) :
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47793
