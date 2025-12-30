Kod TabanıBölümler
cebe
Kütüphaneler

Cosine distance and cosine similarity - MetaTrader 5 için kütüphane

Lorentzos Roussos
fonksiyonu kosinüs uzaklığını ve kosinüs benzerliğini hesaplamak için kullanılır.

A ve B vektörleri arasındaki kosinüs uzaklığı :

Yani 1-KosinüsBenzerliği

Ve kosinüs benzerliği ise :

Basit bir ifadeyle:

  • iki vektör arasındaki açının kosinüsü
  • veya , vektörlerin nokta çarpımının büyüklükleri ile çarpımına bölünmesi

İşte en basit açıklama (cos(45) değeri yanlış olmasına rağmen) :




MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47793

