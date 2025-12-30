Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Cosine distance and cosine similarity - MetaTrader 5 için kütüphane
- Görüntülemeler:
- 6
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu kode dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
fonksiyonu kosinüs uzaklığını ve kosinüs benzerliğini hesaplamak için kullanılır.
A ve B vektörleri arasındaki kosinüs uzaklığı :
Yani 1-KosinüsBenzerliği
Ve kosinüs benzerliği ise :
Basit bir ifadeyle:
- iki vektör arasındaki açının kosinüsü
- veya , vektörlerin nokta çarpımının büyüklükleri ile çarpımına bölünmesi
İşte en basit açıklama (cos(45) değeri yanlış olmasına rağmen) :
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47793
