Cosine distance and cosine similarity - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
per calcolare la distanza e la somiglianza del coseno.
La distanza coseno tra 2 vettori A e B è :
Quindi 1-CosenoSimilarità
E la somiglianza del coseno è :
In parole povere :
- il coseno dell'angolo tra i 2 vettori
- o il prodotto del punto dei vettori diviso per le loro grandezze moltiplicate.
Ecco la spiegazione più semplice (anche se il cos(45) è sbagliato):
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47793
