Librerie

Cosine distance and cosine similarity - libreria per MetaTrader 5

per calcolare la distanza e la somiglianza del coseno.

La distanza coseno tra 2 vettori A e B è :

Quindi 1-CosenoSimilarità

E la somiglianza del coseno è :

In parole povere :

  • il coseno dell'angolo tra i 2 vettori
  • o il prodotto del punto dei vettori diviso per le loro grandezze moltiplicate.

Ecco la spiegazione più semplice (anche se il cos(45) è sbagliato):




