Cosine distance and cosine similarity - MetaTrader 5程序库

函数来计算余弦距离和余弦相似度。

两个向量 A 和 B 之间的余弦距离为 ：

所以 1-CosineSimilarity

余弦相似度为 ：

简单来说 ：

  • 2 个向量间夹角的余弦值
  • 或者说，两个向量的点积除以它们的大小相乘。

下面是最简单的解释（尽管他的 cos(45) 是错误的）：




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47793

