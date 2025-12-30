请观看如何免费下载自动交易
函数来计算余弦距离和余弦相似度。
两个向量 A 和 B 之间的余弦距离为 ：
所以 1-CosineSimilarity
余弦相似度为 ：
简单来说 ：
- 2 个向量间夹角的余弦值
- 或者说，两个向量的点积除以它们的大小相乘。
下面是最简单的解释（尽管他的 cos(45) 是错误的）：
