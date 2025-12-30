CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

Cosine distance and cosine similarity - Bibliothek für den MetaTrader 5

Lorentzos Roussos | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
9
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
cosineDistanceAndSimilarity.mqh (0.84 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
cosineDistanceAndSimilarityTest.mq5 (0.42 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Funktion, um den Kosinusabstand und die Kosinusähnlichkeit zu berechnen.

Der Kosinusabstand zwischen 2 Vektoren A und B ist :

Also 1-Kosinus-Ähnlichkeit

Und die Kosinusähnlichkeit ist :

Vereinfacht ausgedrückt :

  • der Kosinus des Winkels zwischen den 2 Vektoren
  • oder , das Punktprodukt der Vektoren geteilt durch ihre Beträge multipliziert

Hier ist die einfachste Erklärung (obwohl sein cos(45) falsch ist) :




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47793

Connect Disconnect Sound Alert Connect Disconnect Sound Alert

Dieses Dienstprogramm ist ein einfaches Beispiel für eine akustische Warnung bei Verbindung/Trennung

Tillson T3 Tillson T3

Tillson T3 mit EMA-Berechnungen, die ohne zusätzliche Indikatorpuffer durchgeführt werden.

Volume Profile Volume Profile

Dies ist ein Indikator zur Darstellung des Volumenprofils auf dem Chart, der einfache Berechnungen und eine sehr schnelle Ausführung verwendet.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.