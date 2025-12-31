Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
COLLECT ALL INDICATORS DATA - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 69
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Recoger Todos los Indicadores Script
Este Script recoge todos los buffers de los indicadores incorporados en el MQL5 y los almacena en un archivo CSV para su análisis.
Bandas de Bollinger (BB):
- BB_BASE_LINE: La línea base (central) de las Bandas de Bollinger.
- BB_UPPER_BAND: La banda superior de las bandas Bollinger.
- BB_LOWER_BAND: La banda inferior de las Bandas de Bollinger.
Otros Indicadores:
- ADX-MAIN_LINE: Línea principal del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX).
- ADX-PLUSDI_LINE: La línea que representa el Movimiento Direccional Positivo en ADX.
- ADX-MINUSDI_LINE: La línea que representa el Movimiento Direccional Negativo en ADX.
Indicadores Generales:
- DEMA: Media móvil exponencial doble.
- FRAMA: Media Móvil Adaptativa Fractal.
- MA: Media Móvil.
- SAR: SAR Parabólico.
- StdDev: Desviación estándar.
- TEMA: Media móvil exponencial triple.
- ViDyA: Media dinámica de índice variable.
Osciladores:
- ATR: Average True Range.
- BearsPower: Poder de los Osos.
- BullsPower: Potencia de los toros.
- Chainkin: Oscilador Chainkin.
- CCI: Índice del canal de materias primas.
- Demarker: DeMarker.
- Force: Índice de Fuerza.
- MACD-MAIN_LINE: Línea principal de la Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD).
- MACD-SIGNAL_LINE: Línea de señal del MACD.
- Momentum: Momento.
- OsMA: Oscilador de Media Móvil (derivado del MACD).
- RSI: Índice de Fuerza Relativa.
- RVI-MAIN_LINE: Línea principal del Índice de Vigor Relativo (RVI).
- RVI-SIGNAL_LINE: Línea de señal del RVI.
- Stochastic-MAIN_LINE: Línea principal del oscilador estocástico.
- Stochastic-SIGNAL_LINE: Línea de señal del oscilador estocástico.
- WPR: Rango porcentual de Williams.
Volúmenes:
- AD: Distribuidor Acumulador.
- IMF: Índice de Flujo Monetario.
- OBV: Volumen en Balance.
- Tick-Volumes: Tick Volumes.
Bill Williams:
- AC: Accelerator Oscillator.
- Alligator-GATORJAW_LINE: Línea de la mandíbula del indicador Alligator.
- Alligator-GATORTEETH_LINE: Línea de los dientes de Alligator.
- Alligator-GATORLIPS_LINE: Línea de los labios de Alligator.
- AO: Oscilador impresionante.
- Fractals-UPPER_LINE: La línea superior de Fractals.
- Fractals-LOWER_LINE: La línea inferior de Fractals.
- Gator-UPPER_HISTOGRAM: El histograma superior del Oscilador Gator.
- Gator-HISTOGRAMA_INFERIOR: El histograma inferior del oscilador Gator.
- BWMFI: Índice de Facilitación del Mercado Bill Williams.
Valores numéricos:
Los valores numéricos del conjunto de datos representan los valores calculados para cada indicador correspondiente. Estos valores pueden incluir precios, porcentajes u otras medidas cuantitativas dependiendo del indicador.
Utilización:
El conjunto de datos es adecuado para diversos análisis financieros y tareas de aprendizaje automático. Permite explorar el comportamiento de diferentes indicadores a través de varios instrumentos financieros y marcos temporales. Puede utilizar estas características para desarrollar modelos que permitan predecir las tendencias del mercado, identificar señales de negociación u obtener información sobre la dinámica del mercado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47755
Se trata de un indicador para mostrar el perfil de volumen en el gráfico, utilizando cálculos sencillos y una ejecución muy rápida.Cosine distance and cosine similarity
Calcular la distancia coseno y la semejanza entre 2 vectores . La distancia coseno es 1-coseno_semejanza y la semejanza coseno es el producto punto de dos vectores por sus magnitudes multiplicadas.
Vela ZigZag es un indicador que cambia su pierna si un cambio de color velaMi
En la representación gráfica, techanalysis representa la línea de tendencia a la derecha de las velas en la ruptura (en verde). Después de la ruptura, se supone el movimiento a lo largo de la línea roja.