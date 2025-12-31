Recoger Todos los Indicadores Script



Este Script recoge todos los buffers de los indicadores incorporados en el MQL5 y los almacena en un archivo CSV para su análisis.





Bandas de Bollinger (BB):

BB_BASE_LINE: La línea base (central) de las Bandas de Bollinger.

BB_UPPER_BAND: La banda superior de las bandas Bollinger.

BB_LOWER_BAND: La banda inferior de las Bandas de Bollinger.

Otros Indicadores:

ADX-MAIN_LINE: Línea principal del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX).

ADX-PLUSDI_LINE : La línea que representa el Movimiento Direccional Positivo en ADX.

ADX-MINUSDI_LINE: La línea que representa el Movimiento Direccional Negativo en ADX.

Indicadores Generales:

DEMA: Media móvil exponencial doble.

FRAMA: Media Móvil Adaptativa Fractal.

MA: Media Móvil.

SAR: SAR Parabólico.

StdDev: Desviación estándar.

TEMA: Media móvil exponencial triple.

Media móvil exponencial triple. ViDyA: Media dinámica de índice variable.

Osciladores:

ATR: Average True Range.

BearsPower : Poder de los Osos.

BullsPower: Potencia de los toros.

Chainkin : Oscilador Chainkin.

CCI: Índice del canal de materias primas.

Demarker: DeMarker.

Force: Índice de Fuerza.

Índice de Fuerza. MACD-MAIN_LINE: Línea principal de la Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD).

MACD-SIGNAL_LINE: Línea de señal del MACD.

Momentum: Momento.

Momento. OsMA: Oscilador de Media Móvil (derivado del MACD).

RSI: Índice de Fuerza Relativa.

Índice de Fuerza Relativa. RVI-MAIN_LINE: Línea principal del Índice de Vigor Relativo (RVI).

RVI-SIGNAL_LINE: Línea de señal del RVI.

Línea de señal del RVI. Stochastic-MAIN_LINE: Línea principal del oscilador estocástico.

Stochastic-SIGNAL_LINE: Línea de señal del oscilador estocástico.

Línea de señal del oscilador estocástico. WPR: Rango porcentual de Williams.

Volúmenes:

AD: Distribuidor Acumulador.

IMF: Índice de Flujo Monetario.

OBV : Volumen en Balance.

: Volumen en Balance. Tick-Volumes: Tick Volumes.

Bill Williams:

AC: Accelerator Oscillator.

Accelerator Oscillator. Alligator-GATORJAW_LINE: Línea de la mandíbula del indicador Alligator.

Alligator-GATORTEETH_LINE: Línea de los dientes de Alligator.

Alligator-GATORLIPS_LINE: Línea de los labios de Alligator.

AO: Oscilador impresionante.

Oscilador impresionante. Fractals-UPPER_LINE: La línea superior de Fractals.

Fractals-LOWER_LINE: La línea inferior de Fractals.

La línea inferior de Fractals. Gator-UPPER_HISTOGRAM: El histograma superior del Oscilador Gator.

Gator-HISTOGRAMA_INFERIOR: El histograma inferior del oscilador Gator.

El histograma inferior del oscilador Gator. BWMFI: Índice de Facilitación del Mercado Bill Williams.

Valores numéricos:

Los valores numéricos del conjunto de datos representan los valores calculados para cada indicador correspondiente. Estos valores pueden incluir precios, porcentajes u otras medidas cuantitativas dependiendo del indicador.

Utilización:

El conjunto de datos es adecuado para diversos análisis financieros y tareas de aprendizaje automático. Permite explorar el comportamiento de diferentes indicadores a través de varios instrumentos financieros y marcos temporales. Puede utilizar estas características para desarrollar modelos que permitan predecir las tendencias del mercado, identificar señales de negociación u obtener información sobre la dinámica del mercado.