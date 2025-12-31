Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candle ZigZag - indicador para MetaTrader 5
Candle ZigZag es un indicador que cambia su pierna si cambia el color de una vela.
Es compatible con el período de 1, mientras que por defecto ZigZag en la carpeta de ejemplo no funciona para el período 1.
Ayuda al operador a analizar el gráfico en modo plano a diferencia del gráfico de líneas que tiene una curva en el movimiento del precio. El modo de cierre se puede activar o desactivar.
Gráfico de líneas vs Vela ZigZag con modo de cierre = true
