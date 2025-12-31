烛台之字形 "是一个在烛台颜色发生变化时改变脚位的指标。

它支持 1 周期，而示例文件夹中的默认 ZigZag 不支持 1 周期。



它可以帮助交易者以平缓模式分析图表，而不像线形图那样在价格运动中出现曲线。关闭模式可以启用，也可以禁用。

收盘模式 = true 时的线形图与蜡烛图之字形对比



