烛台之字形 "是一个在烛台颜色发生变化时改变脚位的指标。
它支持 1 周期，而示例文件夹中的默认 ZigZag 不支持 1 周期。
它可以帮助交易者以平缓模式分析图表，而不像线形图那样在价格运动中出现曲线。关闭模式可以启用，也可以禁用。
收盘模式 = true 时的线形图与蜡烛图之字形对比
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47743
