CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Candle ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
20
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Candle ZigZag é um indicador que muda sua perna se a cor de um candlestick mudar

Ele suporta o período 1, enquanto o ZigZag padrão na pasta Example não funciona no período 1.

Ele ajuda o trader a analisar o gráfico em modo plano, ao contrário do gráfico de linhas, que tem uma curva no movimento do preço. O modo fechado pode ser ativado e desativado.

Gráfico de linha vs. ZigZag de vela com modo de fechamento = verdadeiro


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47743

COLLECT ALL INDICATORS DATA COLLECT ALL INDICATORS DATA

Esse script coleta todos os buffers de indicadores integrados da MQL5 e os armazena em um arquivo CSV para fins de análise

Volume Profile Volume Profile

Esse é um indicador para mostrar o perfil de volume no gráfico, usando cálculos simples e execução muito rápida.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.