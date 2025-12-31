O Candle ZigZag é um indicador que muda sua perna se a cor de um candlestick mudar

Ele suporta o período 1, enquanto o ZigZag padrão na pasta Example não funciona no período 1.



Ele ajuda o trader a analisar o gráfico em modo plano, ao contrário do gráfico de linhas, que tem uma curva no movimento do preço. O modo fechado pode ser ativado e desativado.

Gráfico de linha vs. ZigZag de vela com modo de fechamento = verdadeiro



