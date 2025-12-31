Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Candle ZigZag - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 20
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Candle ZigZag é um indicador que muda sua perna se a cor de um candlestick mudar
Ele suporta o período 1, enquanto o ZigZag padrão na pasta Example não funciona no período 1.
Ele ajuda o trader a analisar o gráfico em modo plano, ao contrário do gráfico de linhas, que tem uma curva no movimento do preço. O modo fechado pode ser ativado e desativado.
Gráfico de linha vs. ZigZag de vela com modo de fechamento = verdadeiro
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47743
Esse script coleta todos os buffers de indicadores integrados da MQL5 e os armazena em um arquivo CSV para fins de análiseVolume Profile
Esse é um indicador para mostrar o perfil de volume no gráfico, usando cálculos simples e execução muito rápida.
O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.Accelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.