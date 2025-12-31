CodeBaseРазделы
Индикаторы

Candle ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Candle ZigZag - это индикатор, который меняет свою ногу при изменении цвета свечи.

Поддерживает период 1, в то время как стандартный ZigZag из папки Example не работает на периоде 1.

Помогает трейдеру анализировать график в плоском режиме, в отличие от линейного графика, который имеет кривую в движении цены. Режим закрытия может быть включен и отключен.

Линейный график против свечи ZigZag с режимом закрытия = true


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47743

