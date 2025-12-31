Candle ZigZag - это индикатор, который меняет свою ногу при изменении цвета свечи.

Поддерживает период 1, в то время как стандартный ZigZag из папки Example не работает на периоде 1.



Помогает трейдеру анализировать график в плоском режиме, в отличие от линейного графика, который имеет кривую в движении цены. Режим закрытия может быть включен и отключен.

Линейный график против свечи ZigZag с режимом закрытия = true



