Candle ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 37
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Candle ZigZag - это индикатор, который меняет свою ногу при изменении цвета свечи.
Поддерживает период 1, в то время как стандартный ZigZag из папки Example не работает на периоде 1.
Помогает трейдеру анализировать график в плоском режиме, в отличие от линейного графика, который имеет кривую в движении цены. Режим закрытия может быть включен и отключен.
Линейный график против свечи ZigZag с режимом закрытия = true
