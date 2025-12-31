캔들 지그재그는 캔들 스틱 색이 변하면 다리가 바뀌는 인디케이터입니다.

예제 폴더의 기본 지그재그는 주기 1을 지원하지만 주기 1에서는 작동하지 않습니다.



가격 변동에 곡선이 있는 꺾은선형 차트와 달리 플랫 모드에서 차트를 분석하는 데 도움이 됩니다. 닫기 모드는 비활성화할 수 있습니다.

닫기 모드가 참인 꺾은선형 차트와 캔들 지그재그 비교 = 참



