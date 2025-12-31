Candle ZigZag est un indicateur qui change de jambe si la couleur d'un chandelier change

Il prend en charge une période de 1 alors que l'indicateur ZigZag par défaut dans le dossier Example ne fonctionne pas pour une période de 1.



Il aide le trader à analyser le graphique en mode plat contrairement au graphique linéaire qui a une courbe dans le mouvement des prix. Le mode Close peut être activé ou désactivé.

Graphique en ligne vs Chandelle ZigZag avec mode de fermeture = vrai



