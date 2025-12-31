Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Candle ZigZag - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 11
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Candle ZigZag est un indicateur qui change de jambe si la couleur d'un chandelier change
Il prend en charge une période de 1 alors que l'indicateur ZigZag par défaut dans le dossier Example ne fonctionne pas pour une période de 1.
Il aide le trader à analyser le graphique en mode plat contrairement au graphique linéaire qui a une courbe dans le mouvement des prix. Le mode Close peut être activé ou désactivé.
Graphique en ligne vs Chandelle ZigZag avec mode de fermeture = vrai
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47743
Ce script collecte tous les tampons d'indicateurs intégrés de MQL5 et les stocke dans un fichier CSV à des fins d'analyse.Momentum Color Fill
L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée.
Dedicated functions to read and write object properties.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).