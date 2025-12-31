CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Candle ZigZag - indicateur pour MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
11
Note:
(6)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Candle ZigZag est un indicateur qui change de jambe si la couleur d'un chandelier change

Il prend en charge une période de 1 alors que l'indicateur ZigZag par défaut dans le dossier Example ne fonctionne pas pour une période de 1.

Il aide le trader à analyser le graphique en mode plat contrairement au graphique linéaire qui a une courbe dans le mouvement des prix. Le mode Close peut être activé ou désactivé.

Graphique en ligne vs Chandelle ZigZag avec mode de fermeture = vrai


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47743

COLLECT ALL INDICATORS DATA COLLECT ALL INDICATORS DATA

Ce script collecte tous les tampons d'indicateurs intégrés de MQL5 et les stocke dans un fichier CSV à des fins d'analyse.

Momentum Color Fill Momentum Color Fill

L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée.

ExtObjects ExtObjects

Dedicated functions to read and write object properties.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).