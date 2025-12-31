Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Candle ZigZag - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Mum ZigZag, bir mum çubuğunun rengi değiştiğinde bacağını değiştiren bir göstergedir

Örnek klasöründeki varsayılan ZigZag 1. dönem için çalışmazken 1. Dönemi destekler.

Tüccarın fiyat hareketinde eğriye sahip çizgi grafiğin aksine grafiği düz modda analiz etmesine yardımcı olur. Kapanış modu etkinleştirilebilir devre dışı bırakılabilir.

Yakın mod = true ile Mum ZigZag'a karşı çizgi grafik


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47743

COLLECT ALL INDICATORS DATA COLLECT ALL INDICATORS DATA

Bu Komut Dosyası tüm MQL5 yerleşik gösterge tamponlarını toplar ve analiz amacıyla bir CSV dosyasında saklar

Momentum Color Fill Momentum Color Fill

Momentum Teknik Göstergesi, belirli bir zaman aralığında bir finansal aracın fiyatındaki değişimi ölçer.

EAX_Mysql - MySQL library EAX_Mysql - MySQL library

This library allows an easy interface to MySQL.

ExtObjects ExtObjects

Dedicated functions to read and write object properties.