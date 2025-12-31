Fan sayfamıza katılın
Candle ZigZag - MetaTrader 5 için gösterge
Mum ZigZag, bir mum çubuğunun rengi değiştiğinde bacağını değiştiren bir göstergedir
Örnek klasöründeki varsayılan ZigZag 1. dönem için çalışmazken 1. Dönemi destekler.
Tüccarın fiyat hareketinde eğriye sahip çizgi grafiğin aksine grafiği düz modda analiz etmesine yardımcı olur. Kapanış modu etkinleştirilebilir devre dışı bırakılabilir.
Yakın mod = true ile Mum ZigZag'a karşı çizgi grafik
https://www.mql5.com/en/code/47743
