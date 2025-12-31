Unisciti alla nostra fan page
Candle ZigZag - indicatore per MetaTrader 5
Candle ZigZag è un indicatore che cambia la sua gamba se cambia il colore di una candela.
Supporta il periodo di 1, mentre lo ZigZag predefinito nella cartella Example non funziona per il periodo 1.
Aiuta il trader ad analizzare il grafico in modalità piatta, a differenza del grafico a linee che presenta una curva nel movimento dei prezzi. La modalità di chiusura può essere attivata e disattivata.
Grafico a linee vs Candela ZigZag con modalità di chiusura = true
Tradotto dall'inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47743
