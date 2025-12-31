und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candle ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
Candle ZigZag ist ein Indikator, der seinen Schenkel ändert, wenn sich die Farbe eines Candlesticks ändert.
Er unterstützt eine Periode von 1, während der Standard-ZigZag im Beispielordner nicht für die Periode 1 funktioniert.
Er hilft dem Händler, das Diagramm im flachen Modus zu analysieren, im Gegensatz zum Liniendiagramm, das eine Kurve in der Preisbewegung hat. Der Close-Modus kann aktiviert und deaktiviert werden.
Liniendiagramm vs. Kerze ZigZag mit Schließmodus = true
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47743
