CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Candle ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
17
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Candle ZigZag ist ein Indikator, der seinen Schenkel ändert, wenn sich die Farbe eines Candlesticks ändert.

Er unterstützt eine Periode von 1, während der Standard-ZigZag im Beispielordner nicht für die Periode 1 funktioniert.

Er hilft dem Händler, das Diagramm im flachen Modus zu analysieren, im Gegensatz zum Liniendiagramm, das eine Kurve in der Preisbewegung hat. Der Close-Modus kann aktiviert und deaktiviert werden.

Liniendiagramm vs. Kerze ZigZag mit Schließmodus = true


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47743

COLLECT ALL INDICATORS DATA COLLECT ALL INDICATORS DATA

Dieses Skript sammelt alle in MQL5 eingebauten Indikatorenpuffer und speichert sie in einer CSV-Datei zu Analysezwecken

Volume Profile Volume Profile

Dies ist ein Indikator zur Darstellung des Volumenprofils auf dem Chart, der einfache Berechnungen und eine sehr schnelle Ausführung verwendet.

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.