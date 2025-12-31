Candle ZigZag ist ein Indikator, der seinen Schenkel ändert, wenn sich die Farbe eines Candlesticks ändert.

Er unterstützt eine Periode von 1, während der Standard-ZigZag im Beispielordner nicht für die Periode 1 funktioniert.



Er hilft dem Händler, das Diagramm im flachen Modus zu analysieren, im Gegensatz zum Liniendiagramm, das eine Kurve in der Preisbewegung hat. Der Close-Modus kann aktiviert und deaktiviert werden.

Liniendiagramm vs. Kerze ZigZag mit Schließmodus = true



