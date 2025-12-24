거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
전문가 어드바이저는 포럼 회원 중 한 명이 설명한 전략의 수익성을 테스트하기 위해 만들어졌습니다.
특별 주의!!!
이 전문가 어드바이저는 코드 및 프로그래밍 스타일의 품질을 평가하기 위해 만들어진 것이 아니라 전략을 테스트하기 위해서만 만들어졌습니다!!!!
전문가 고문 알고리즘의 본질:
- 모스크바 시간 15:00에 현재 가격에서 100 포인트 (5 자리) 떨어진 곳에 자동으로 보류중인 주문 매수 중지 및 매도 중지를 설정합니다.
- 각 지정가 주문에 대해 200핍(5자리)의 손절매 레벨이 한 번에 설정됩니다. 테이크프로핏은 사용되지 않습니다.
- 두 개의 지정가 주문 중 하나가 발동되면 두 번째 지정가 주문은 아직 삭제되지 않습니다.
- 두 지정가 주문이 모두 발동되지 않은 경우 두 번째 지정가 주문은 모스크바 시간 16:00에 삭제됩니다. 모스크바 시간으로 00:00에 삭제됩니다 .
- 하나 또는 두 개의 지정가 주문이 체결된 경우 모스크바 시간 16:00에 미체결 또는 개설된 주문이 삭제됩니다. 00분 현재 수익 또는 손실에 관계없이 미체결 또는 개설된 포지션이 청산됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/47664
