Simple_Pending_Orders_Time - expert pour MetaTrader 5
L'Expert Advisor a été créé pour tester la rentabilité de la stratégie décrite par l'un des membres du Forum.
ATTENTION !!!
Ce Conseiller Expert n'est pas créé pour évaluer la qualité du code et du style de programmation, mais uniquement pour tester la stratégie !!!!
L'essentiel de l'algorithme de l'Expert Advisor :
- À 15h00, heure de Moscou, les ordres en attente Buy Stop et Sell Stop sont automatiquement définis à une distance de 100 points (cinq chiffres) du prix actuel.
- Pour chaque ordre en attente, des niveaux de Stop Loss de 200 pips (cinq chiffres) sont définis en une seule fois. Le TakeProfit n'est pas utilisé.
- Lorsque l'un des deux ordres en attente se déclenche, le second ordre en attente n'est pas encore supprimé.
- Si les deux ordres en attente ne se sont pas déclenchés, le deuxième ordre en attente sera supprimé à 16:00 heure de Moscou. Les deux ordres en attente sont supprimés à 00 min. heure de Moscou.
- Si un ou deux ordres en attente ont fonctionné, l'ordre ouvert ou les ordres ouverts seront supprimés à 16:00 heure de Moscou. 00 min. les positions ouvertes ou en cours sont fermées, quel que soit leur profit ou leur perte.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/47664
