创建该智能交易系统是为了测试论坛会员所描述策略 的盈利能力。
特别注意
创建该智能交易系统并非为了评估代码质量和编程风格，而只是为了测试该策略!!!!！
Expert Advisor 算法的精髓：
- 莫斯科时间 15:00，在距离当前价格 100 点（五位数）的位置自动设置买入止损和卖出止损挂单。
- 同时为每个挂单设置 200 点（五位数）的止损水平。不使用止盈。
- 当两个挂单中的一个触发时，第二个挂单不会被删除。
- 如果两个挂单均未触发，第二个挂单将在莫斯科时间 16:00 删除。莫斯科时间 00 分钟， 它们将被 删除。
- 如果一个或两个挂单起作用，未结或未平仓订单将在莫斯科时间 16:00.00分钟，未结或未平仓头寸将被关闭，无论其当前盈亏如何。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/47664
wd.Range_BB
提供布林线，以上下布林线之间的点差计算范围带宽。 布林线的外观和行为可通过调整周期、偏移、偏差、应用价格以及颜色和线条样式来定制。 范围/带宽信息 "标签可放置在指定的子窗口中，允许自定义标签位置。 总之，该指标有助于交易者根据布林线宽度直观地了解市场的灵活性和波动性。简单价格
最简单的智能交易系统，分析给定数量条形图上的价格走势，并建立相应头寸。
Sec-WebSocket-Key Generator
Sec-WebSocket 密钥生成器输入结构
输入参数的结构