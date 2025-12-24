提供布林线，以上下布林线之间的点差计算范围带宽。 布林线的外观和行为可通过调整周期、偏移、偏差、应用价格以及颜色和线条样式来定制。 范围/带宽信息 "标签可放置在指定的子窗口中，允许自定义标签位置。 总之，该指标有助于交易者根据布林线宽度直观地了解市场的灵活性和波动性。

最简单的智能交易系统，分析给定数量条形图上的价格走势，并建立相应头寸。