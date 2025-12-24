Fan sayfamıza katılın
Simple_Pending_Orders_Time - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Uzman Danışman, Forum üyelerinden biri tarafından açıklanan stratejinin karlılığını test etmek için oluşturulmuştur.
ÖZEL DİKKAT!!!
Bu Uzman Danışman, kodun kalitesini ve programlama stilini değerlendirmek için değil, yalnızca stratejiyi test etmek için oluşturulmuştur!!!!
Uzman Danışman algoritmasının özü:
- Moskova saatiyle 15: 00'te, bekleyen emirleri otomatik olarak mevcut fiyattan 100 puan (beş basamak) mesafede Satın Alma Durdurma ve Satış Durdurma olarak ayarlayın.
- Bekleyen her emir için 200 piplik (beş basamaklı) Zararı Durdur seviyeleri bir kerede ayarlanır. TakeProfit kullanılmaz.
- İki bekleyen emirden biri tetiklendiğinde, ikinci bekleyen emir henüz silinmez.
- Her iki bekleyen emir de tetiklenmediyse, ikinci bekleyen emir Moskova saatiyle 16:00'da silinecektir. Moskova saatiyle 00 dakika sonra silinirler .
- Bekleyen emirlerden biri veya ikisi çalıştıysa, açık veya açık emirler Moskova saatiyle 16:00'da silinir. 00 dakika. açık veya açık pozisyonlar mevcut kar veya zararlarına bakılmaksızın kapatılır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/47664
