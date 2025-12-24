und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Expert Advisor wurde erstellt, um die Rentabilität der Strategie zu testen, die von einem der Forumsmitglieder beschrieben wurde.
BESONDERE AUFMERKSAMKEIT!!!
Dieser Expert Advisor wurde nicht erstellt, um die Qualität des Codes und des Programmierstils zu bewerten, sondern nur um die Strategie zu testen!!!!
Das Wesentliche des Algorithmus des Expert Advisors:
- Um 15:00 Uhr Moskauer Zeit werden automatisch Pending Orders Buy Stop und Sell Stop in einem Abstand von 100 Punkten (fünf Ziffern) vom aktuellen Kurs gesetzt.
- Für jede schwebende Order werden Stop-Loss-Levels von 200 Pips (fünf Ziffern) auf einmal gesetzt. TakeProfit wird nicht verwendet.
- Wenn eine der beiden schwebenden Orders ausgelöst wird, wird die zweite schwebende Order noch nicht gelöscht.
- Wenn beide schwebenden Orders nicht ausgelöst wurden, wird die zweite schwebende Order um 16:00 Uhr Moskauer Zeit gelöscht. 00 Min. Moskauer Zeit werden sie gelöscht.
- Wenn eine oder zwei schwebende Orders ausgelöst wurden, werden die offenen oder offenen Positionen um 16:00 Uhr Moskauer Zeit gelöscht. 00 Min. werden die offenen Positionen unabhängig von ihrem aktuellen Gewinn oder Verlust geschlossen.
