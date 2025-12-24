CodeBaseSeções
Experts

Simple_Pending_Orders_Time - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor foi criado para testar a lucratividade da estratégia descrita por um dos membros do Fórum.

ATENÇÃO ESPECIAL!!!

Esse Expert Advisor não foi criado para avaliar a qualidade do código e do estilo de programação, mas apenas para testar a estratégia!!!!

A essência do algoritmo do Consultor especialista:

  1. Às 15:00, horário de Moscou, defina automaticamente as ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop a uma distância de 100 pontos (cinco dígitos) do preço atual.
  2. Para cada ordem pendente, os níveis de Stop Loss de 200 pips (cinco dígitos) são definidos de uma só vez. O TakeProfit não é usado.
  3. Quando uma das duas ordens pendentes é acionada, a segunda ordem pendente ainda não é excluída.
  4. Se ambas as ordens pendentes não tiverem sido acionadas, a segunda ordem pendente será excluída às 16:00, horário de Moscou. 00 min, horário de Moscou, elas serão excluídas.
  5. Se uma ou duas ordens pendentes tiverem funcionado, as ordens abertas ou em aberto serão excluídas às 16:00, horário de Moscou. 00 min. as posições abertas ou em aberto serão fechadas, independentemente de seus lucros ou perdas atuais.

