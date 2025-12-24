Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Simple_Pending_Orders_Time - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 43
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor foi criado para testar a lucratividade da estratégia descrita por um dos membros do Fórum.
ATENÇÃO ESPECIAL!!!
Esse Expert Advisor não foi criado para avaliar a qualidade do código e do estilo de programação, mas apenas para testar a estratégia!!!!
A essência do algoritmo do Consultor especialista:
- Às 15:00, horário de Moscou, defina automaticamente as ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop a uma distância de 100 pontos (cinco dígitos) do preço atual.
- Para cada ordem pendente, os níveis de Stop Loss de 200 pips (cinco dígitos) são definidos de uma só vez. O TakeProfit não é usado.
- Quando uma das duas ordens pendentes é acionada, a segunda ordem pendente ainda não é excluída.
- Se ambas as ordens pendentes não tiverem sido acionadas, a segunda ordem pendente será excluída às 16:00, horário de Moscou. 00 min, horário de Moscou, elas serão excluídas.
- Se uma ou duas ordens pendentes tiverem funcionado, as ordens abertas ou em aberto serão excluídas às 16:00, horário de Moscou. 00 min. as posições abertas ou em aberto serão fechadas, independentemente de seus lucros ou perdas atuais.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47664
Fornece Bollinger Bands com o cálculo da largura de banda do intervalo como a diferença em pips entre as bandas superior e inferior. A aparência e o comportamento do Bollinger Bands podem ser adaptados ajustando-se o período, o deslocamento, o desvio e o preço aplicado, juntamente com a cor e o estilo da linha. O rótulo "informações de faixa/largura de banda" pode ser colocado na subjanela especificada, permitindo a personalização das posições do rótulo. Em geral, esse indicador ajuda os traders a visualizar a flexibilidade e a volatilidade do mercado com base na largura das bandas de Bollinger.Simple_Price_EA
O Expert Advisor mais simples que analisa o movimento do preço em um determinado número de barras e abre uma posição correspondente.
Gerador de chaves Sec-WebSocketEstrutura_de_entrada
Estrutura dos parâmetros de entrada