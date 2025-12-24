Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Tempo_di_ordini_in_mandata_semplice - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 24
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'Expert Advisor è stato creato per testare la redditività della strategia descritta da uno dei membri del Forum.
ATTENZIONE SPECIALE!!!
Questo Expert Advisor non è stato creato per valutare la qualità del codice e dello stile di programmazione, ma solo per testare la strategia!!!!
L'essenza dell'algoritmo dell'Expert Advisor:
- Alle 15:00 ora di Mosca, imposta automaticamente gli ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop a una distanza di 100 punti (cinque cifre) dal prezzo corrente.
- Per ogni ordine pendente vengono impostati contemporaneamente livelli di Stop Loss di 200 pip (cinque cifre). Il TakeProfit non viene utilizzato.
- Quando uno dei due ordini pendenti si attiva, il secondo ordine pendente non viene ancora cancellato.
- Se entrambi gli ordini pendenti non si sono attivati, il secondo ordine pendente verrà cancellato alle 16:00 ora di Mosca. 00 min. ora di Mosca vengono cancellati.
- Se uno o due ordini pendenti hanno funzionato, gli ordini aperti o aperti saranno cancellati alle 16:00 ora di Mosca. 00 min. le posizioni aperte o aperte vengono chiuse, indipendentemente dal loro profitto o perdita attuale.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/47664
Fornisce le Bande di Bollinger con il calcolo della larghezza di banda come differenza in pip tra le Bande superiori e inferiori. L'aspetto e il comportamento delle Bande di Bollinger possono essere personalizzati regolando il periodo, lo spostamento, la deviazione e il prezzo applicato, oltre al colore e allo stile della linea. L'etichetta 'range/bandwidth information' può essere collocata nella sottofinestra specificata, consentendo di personalizzare la posizione dell'etichetta. Nel complesso, questo indicatore aiuta i trader a visualizzare la flessibilità e la volatilità del mercato in base alla larghezza delle Bande di Bollinger.WPRfix
Mostra la posizione del prezzo all'interno dell'intervallo specificato.
Indicatore CCI smussato dall'algoritmo di TilsonRilevatore di tendenze semplici attenuate
Rilevatore di tendenze semplici lisciate. Rilevatore di tendenze semplici lisciate.