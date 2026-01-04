Rejoignez notre page de fans
Heikin Ashi Lines - indicateur pour MetaTrader 5
Tout le monde a probablement affiché un jour ou l'autre un graphique Heikin Ashi. Il donne l'impression d'être beaucoup plus propre, avec moins de bruit et des tendances plus claires.
Mais il présente un défaut majeur : il masque les véritables valeurs des barres/candales, en particulier les véritables cours de clôture.
Le prix de clôture Heikin Ashi est simplement un prix appliqué appelé "prix total", et l'ouverture Heikin Ashi est simplement une moyenne mobile de ses prix de clôture.
Pourquoi ne pas l'afficher sous la forme de deux lignes ?
C'est ce que fait cet indicateur. De cette façon, vous pouvez toujours voir les vraies valeurs de la barre/candale. La ligne en pointillé correspond à l'ouverture et la ligne continue à la clôture.
Veuillez noter que, par défaut, la couleur de la ligne est Gris/Gris, ce qui est terne. Utilisez donc la couleur qui vous convient le mieux, par exemple Jaune sur fond noir ou Bleu sur fond blanc.
Le code utilise la compilation conditionnelle et sera compilé à la fois sur MQL4 et MQL5. Veuillez noter que tous les codes sources de mes publications CodeBase sont désormais également disponibles dans l'onglet "Projets publics" de MetaEditor sous le nom "FMIC".
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47605
