Muhtemelen herkes bir zamanlar bir Heikin Ashi grafiği koymuştur. Daha az gürültü ve daha net trendlerle çok daha temiz görünmesini sağlar.

Ancak büyük bir kusur vardır - gerçek çubuk / mum değerlerini, özellikle de gerçek kapanış fiyatlarını gizler.

Heikin Ashi kapanış fiyatı basitçe "toplam fiyat" olarak adlandırılan uygulanan bir fiyattır ve Heikin Ashi açılışı basitçe kapanış fiyatlarının hareketli bir ortalamasıdır.

Peki, neden bunun yerine sadece iki çizgi olarak göstermiyorsunuz?

Bu göstergenin yaptığı şey budur. Bu şekilde, gerçek çubuk / mum değerlerini hala görebilirsiniz. Noktalı çizgi açık ve düz çizgi kapanıştır.



Lütfen varsayılan olarak donuk olan çizgi rengi olarak Gri / Gri kullanacağını unutmayın. Bu nedenle size en uygun rengi kullanın, örneğin siyah arka plan üzerinde Sarı veya beyaz arka plan üzerinde Mavi.

Kod koşullu derleme kullanmaktadır ve hem MQL4 hem de MQL5 üzerinde derlenecektir. Tüm CodeBase yayınlarımın kaynak kodlarının artık MetaEditor 'un "FMIC" adı altındaki "Genel Projeler" sekmesinde de mevcut olduğunu lütfen unutmayın.







