Heikin Ashi Lines - indicador para MetaTrader 5
- 31
Provavelmente todo mundo já colocou um gráfico Heikin Ashi uma vez ou outra. Ele faz com que o gráfico pareça muito mais limpo, com menos ruído e tendências mais claras.
Mas há uma falha importante: ele oculta os valores reais das barras/bandas, especialmente os preços reais de fechamento.
O preço de fechamento do Heikin Ashi é simplesmente um preço aplicado chamado de "preço total", e a abertura do Heikin Ashi é simplesmente uma média móvel de seus preços de fechamento.
Então, por que não exibi-lo como duas linhas?
É isso que esse indicador faz. Dessa forma, você ainda pode ver os valores reais da barra/candle. A linha pontilhada é a abertura e a sólida é o fechamento.
Observe que, por padrão, ele usará Cinza/Cinza como a cor da linha, que é opaca. Portanto, use a cor que melhor lhe convier, por exemplo, Amarelo em um fundo preto ou Azul em um fundo branco.
O código usa a compilação condicional e será compilado tanto na MQL4 quanto na MQL5. Observe que o código-fonte de todas as minhas publicações do CodeBase agora também está disponível na guia "Projetos públicos" do MetaEditor com o nome "FMIC".
