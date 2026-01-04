CodeBaseSeções
Indicadores

Heikin Ashi Lines - indicador para MetaTrader 5

Fernando Carreiro | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
31
Avaliação:
(7)
Publicado:
Provavelmente todo mundo já colocou um gráfico Heikin Ashi uma vez ou outra. Ele faz com que o gráfico pareça muito mais limpo, com menos ruído e tendências mais claras.

Mas há uma falha importante: ele oculta os valores reais das barras/bandas, especialmente os preços reais de fechamento.

O preço de fechamento do Heikin Ashi é simplesmente um preço aplicado chamado de "preço total", e a abertura do Heikin Ashi é simplesmente uma média móvel de seus preços de fechamento.

Então, por que não exibi-lo como duas linhas?

É isso que esse indicador faz. Dessa forma, você ainda pode ver os valores reais da barra/candle. A linha pontilhada é a abertura e a sólida é o fechamento.

Observe que, por padrão, ele usará Cinza/Cinza como a cor da linha, que é opaca. Portanto, use a cor que melhor lhe convier, por exemplo, Amarelo em um fundo preto ou Azul em um fundo branco.

O código usa a compilação condicional e será compilado tanto na MQL4 quanto na MQL5. Observe que o código-fonte de todas as minhas publicações do CodeBase agora também está disponível na guia "Projetos públicos" do MetaEditor com o nome "FMIC".



