Heikin Ashi Lines - Indikator für den MetaTrader 5
Wahrscheinlich hat jeder schon einmal ein Heikin Ashi-Diagramm erstellt. Es sieht so viel sauberer aus, mit weniger Rauschen und klareren Trends.
Aber es gibt einen großen Fehler - es verbirgt die wahren Bar-/Kerzenwerte, insbesondere die wahren Schlusskurse.
Der Heikin Ashi-Schlusskurs ist einfach ein angewandter Preis, der "Gesamtpreis" genannt wird, und der Heikin Ashi-Eröffnungskurs ist einfach ein gleitender Durchschnitt der Schlusskurse.
Warum sollte man sie also nicht einfach als zwei Linien anzeigen?
Genau das tut dieser Indikator. Auf diese Weise können Sie immer noch die wahren Bar-/Candle-Werte sehen. Die gepunktete Linie ist der Eröffnungskurs und die durchgezogene Linie ist der Schlusskurs.
Bitte beachten Sie, dass standardmäßig Grau/Grau als Linienfarbe verwendet wird, was langweilig ist. Verwenden Sie daher die Farbe, die Ihnen am besten gefällt, z. B. Gelb auf schwarzem Hintergrund oder Blau auf weißem Hintergrund.
Der Code verwendet bedingte Kompilierung und ist sowohl mit MQL4 als auch mit MQL5 kompilierbar. Bitte beachten Sie, dass der Quellcode aller meiner CodeBase-Veröffentlichungen jetzt auch auf der Registerkarte "Öffentliche Projekte" von MetaEditor unter dem Namen "FMIC" verfügbar ist.
