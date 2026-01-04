CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Heikin Ashi Lines - Indikator für den MetaTrader 5

Fernando Carreiro | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
21
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wahrscheinlich hat jeder schon einmal ein Heikin Ashi-Diagramm erstellt. Es sieht so viel sauberer aus, mit weniger Rauschen und klareren Trends.

Aber es gibt einen großen Fehler - es verbirgt die wahren Bar-/Kerzenwerte, insbesondere die wahren Schlusskurse.

Der Heikin Ashi-Schlusskurs ist einfach ein angewandter Preis, der "Gesamtpreis" genannt wird, und der Heikin Ashi-Eröffnungskurs ist einfach ein gleitender Durchschnitt der Schlusskurse.

Warum sollte man sie also nicht einfach als zwei Linien anzeigen?

Genau das tut dieser Indikator. Auf diese Weise können Sie immer noch die wahren Bar-/Candle-Werte sehen. Die gepunktete Linie ist der Eröffnungskurs und die durchgezogene Linie ist der Schlusskurs.

Bitte beachten Sie, dass standardmäßig Grau/Grau als Linienfarbe verwendet wird, was langweilig ist. Verwenden Sie daher die Farbe, die Ihnen am besten gefällt, z. B. Gelb auf schwarzem Hintergrund oder Blau auf weißem Hintergrund.

Der Code verwendet bedingte Kompilierung und ist sowohl mit MQL4 als auch mit MQL5 kompilierbar. Bitte beachten Sie, dass der Quellcode aller meiner CodeBase-Veröffentlichungen jetzt auch auf der Registerkarte "Öffentliche Projekte" von MetaEditor unter dem Namen "FMIC" verfügbar ist.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47605

Preis-Kanal Preis-Kanal

Dies ist ein einfacher Preiskanal-Indikator, der es dem Benutzer ermöglicht, die Farben der Periode und der Linien anzupassen. Er wird oft in Channel-Break-Strategien verwendet.

Candle Grids Candle Grids

Zeichnen Sie ein Rechteck auf dem Diagramm, um benutzerdefinierte Raster basierend auf dem Punktwert der Eingabe zu zeichnen

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.