Indicatori

Heikin Ashi Lines - indicatore per MetaTrader 5

Fernando Carreiro | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(7)
Pubblicato:
Probabilmente tutti, una volta o l'altra, hanno messo in piedi un grafico Heikin Ashi. L'aspetto è molto più pulito, con meno rumore e tendenze più chiare.

Ma c'è un grande difetto: nasconde i veri valori delle barre/candele, soprattutto i veri prezzi di chiusura.

Il prezzo di chiusura Heikin Ashi è semplicemente un prezzo applicato chiamato "prezzo totale" e l'apertura Heikin Ashi è semplicemente una media mobile dei prezzi di chiusura.

Quindi, perché non visualizzarli come due linee?

Questo è ciò che fa l'indicatore. In questo modo, è ancora possibile vedere i valori reali della barra/candela. La linea tratteggiata rappresenta l'apertura e quella solida la chiusura.

Si noti che per impostazione predefinita l'indicatore utilizza come colore delle linee il grigio/grigio, che è monotono. Utilizzate quindi il colore che più vi aggrada, ad esempio Giallo su sfondo nero o Blu su sfondo bianco.

Il codice utilizza la compilazione condizionale e viene compilato sia su MQL4 che su MQL5. Si noti che il codice sorgente di tutte le mie pubblicazioni su CodeBase è ora disponibile anche nella scheda "Progetti pubblici" di MetaEditor con il nome "FMIC".



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47605

