可能每个人都或多或少地挂过Heikin Ashi 图表。它让图表看起来更简洁，噪音更少，趋势更清晰。

但有一个重大缺陷--它隐藏了真实的柱状/蜡烛图数值，尤其是真实的收盘价。

Heikin Ashi 收盘价只是一个称为 "总价 "的应用价格，而Heikin Ashi 开盘价只是其收盘价的移动平均值。

那么，为什么不将其显示为两条线呢？

这个指标就是这么做的。这样，你仍然可以看到真实的柱状/烛台值。虚线为开盘价，实线为收盘价。



请注意，默认情况下，它将使用灰色/灰色 作为线的颜色，这种颜色比较暗淡。因此，请使用最适合您的颜色，例如黑底黄字 或白底蓝字。

代码使用条件编译，可在 MQL4 和 MQL5 上编译。请注意，我的所有CodeBase 出版物的源代码现在都可以在MetaEditor 的 "公共项目 "选项卡中以 "FMIC "的名义获取。







