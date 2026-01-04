아마 누구나 한 번쯤은 하이킨 아시 차트를 만들어 보셨을 겁니다. 노이즈가 적고 추세가 명확해 훨씬 깔끔하게 보이니까요.

하지만 한 가지 큰 결점이 있는데, 바로 실제 막대/캔들 값, 특히 실제 종가를 숨긴다는 점입니다.

헤이킨 아시 종가는 단순히 "총 가격"이라고 불리는 적용 가격이고, 헤이킨 아시 시가는 단순히 종가의 이동 평균입니다.

그렇다면 왜 그냥 두 줄로 표시하지 않을까요?

이것이 바로 이 인디케이터가 하는 일입니다. 이렇게 하면 실제 막대/캔들 값을 확인할 수 있습니다. 점선은 시가, 실선은 종가입니다.



기본적으로 회색/회색을 선 색상으로 사용하므로 칙칙하다는 점에 유의하세요. 따라서 검은색 배경에 노란색 또는 흰색 배경에 파란색과 같이 가장 잘 어울리는 색상을 사용하세요.

이 코드는 조건부 컴파일을 사용하며 MQL4와 MQL5 모두에서 컴파일됩니다. 모든 코드베이스 게시물의 소스 코드는 이제 MetaEditor의 "공개 프로젝트" 탭에서 "FMIC"라는 이름으로도 사용할 수 있습니다.







