당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Heikin Ashi Lines - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
아마 누구나 한 번쯤은 하이킨 아시 차트를 만들어 보셨을 겁니다. 노이즈가 적고 추세가 명확해 훨씬 깔끔하게 보이니까요.
하지만 한 가지 큰 결점이 있는데, 바로 실제 막대/캔들 값, 특히 실제 종가를 숨긴다는 점입니다.
헤이킨 아시 종가는 단순히 "총 가격"이라고 불리는 적용 가격이고, 헤이킨 아시 시가는 단순히 종가의 이동 평균입니다.
그렇다면 왜 그냥 두 줄로 표시하지 않을까요?
이것이 바로 이 인디케이터가 하는 일입니다. 이렇게 하면 실제 막대/캔들 값을 확인할 수 있습니다. 점선은 시가, 실선은 종가입니다.
기본적으로 회색/회색을 선 색상으로 사용하므로 칙칙하다는 점에 유의하세요. 따라서 검은색 배경에 노란색 또는 흰색 배경에 파란색과 같이 가장 잘 어울리는 색상을 사용하세요.
이 코드는 조건부 컴파일을 사용하며 MQL4와 MQL5 모두에서 컴파일됩니다. 모든 코드베이스 게시물의 소스 코드는 이제 MetaEditor의 "공개 프로젝트" 탭에서 "FMIC"라는 이름으로도 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47605
사용자가 기간과 선 색상을 사용자 지정할 수 있는 간단한 가격 채널 표시기입니다. 채널 브레이크 전략에 자주 사용됩니다.iMACD±ATR
거래 범위로 상쇄되는 MACD는 과매수/과매도 영역과 추세를 식별하는 데 사용됩니다.
This is an informative script displaying data on the current trading account in the chart window.ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.