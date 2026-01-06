CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Martingale Trade Simulator - sistema esperto per MetaTrader 5

Questo EA che ho creato è per l'addestramento al trading manuale utilizzando la Martingala che può essere abilitata/disabilitata.

Funziona solo in modalità Strategy Tester.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47584

