Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Martingale Trade Simulator - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 20
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo EA che ho creato è per l'addestramento al trading manuale utilizzando la Martingala che può essere abilitata/disabilitata.
Funziona solo in modalità Strategy Tester.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47584
Strategy Checklist
Questo indicatore consente di definire una lista di controllo per verificare e confermare manualmente la strategia prima di entrare in un'operazione.CandleTrend
L'indicatore CandleTrend visualizza le direzioni del movimento dei prezzi da sei diversi timeframe.
BullsBearsEyes
The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).