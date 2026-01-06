Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Martingale Trade Simulator - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Oluşturduğum bu EA, etkinleştirilebilen / devre dışı bırakılabilen Martingale kullanarak Manuel Ticaret Eğitimi içindir.
Yalnızca Strateji Test Cihazı Modunda çalışır.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47584
