请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Martingale Trade Simulator - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 21
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47584
Strategy Checklist
通过该指标，您可以定义一份检查清单，以便在进行交易前手动检查和确认您的策略。DeltaFusionLite
DeltaFusion Lite 是 MT4 的 DeltaFusionPro 指标的简化版。它计算并显示累计 Delta 值和净 Delta 值，让交易者清楚地了解每根蜡烛的买卖压力。通过分析买入价和卖出价之间的成交量分布，它可以帮助识别市场情绪变化、潜在反转以及价格和成交量之间的各类背离。