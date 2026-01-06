Mit diesem Indikator können Sie eine Checkliste definieren, anhand derer Sie Ihre Strategie manuell überprüfen und bestätigen können, bevor Sie einen Handel eingehen.

DeltaFusion Lite ist die vereinfachte Version des DeltaFusionPro-Indikators für MT4. Er berechnet und zeigt das kumulative Delta und das Netto-Delta an und gibt Händlern einen klaren Überblick über den Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb jeder Kerze. Durch die Analyse der Verteilung des Volumens zwischen Geld- und Briefkursen hilft der Indikator bei der Identifizierung von Marktstimmungsänderungen, potenziellen Umkehrungen und verschiedenen Arten von Divergenzen zwischen Preis und Volumen.