Expert Advisors

Martingale Trade Simulator - Experte für den MetaTrader 5

DADALI ARWALY
Ansichten:
18
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Dieser EA, den ich erstellt habe, ist für das manuelle Handelstraining mit Martingale, das aktiviert/deaktiviert werden kann.

Funktioniert nur im Strategy Tester Mode.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47584

