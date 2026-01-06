Esse indicador permite que você defina uma lista de verificação para verificar e confirmar manualmente sua estratégia antes de entrar em uma negociação.

O DeltaFusion Lite é a versão simplificada do indicador DeltaFusionPro para MT4. Ele calcula e exibe o Delta cumulativo e o Delta líquido, dando aos operadores uma visão clara da pressão de compra e venda em cada candle. Ao analisar a distribuição do volume entre compra e venda, ele ajuda a identificar mudanças no sentimento do mercado, possíveis reversões e vários tipos de divergências entre preço e volume.