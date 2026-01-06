Participe de nossa página de fãs
Martingale Trade Simulator - expert para MetaTrader 5
Esse EA que criei é para treinamento de comércio manual usando Martingale, que pode ser ativado/desativado.
Funciona somente no modo Strategy Tester.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47584
